Атаковавший школу в Уфе 9-классник вел Telegram-канал и разочаровался в жизни

Стрелявший в педагога в школе в Уфе ученик девятого класса вел собственный Telegram-канал. В нем парень публиковал контент о себе и жизни, сообщает « 112 ».

В блоге парень жаловался на то, что недавно его перевели в иной класс. Он говорил, что разочаровался в жизни.

Девятиклассник говорил о давлении со стороны преподавателей. Его не понимали одноклассники. По его признанию, ничего не оставалось, кроме как «сделать что-то плохое».

Утром 3 февраля девятиклассник вошел в школу в Уфе с пневматическим оружием. Он выстрелил в учителя истории. Парня задержали. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности.

