Найденную мертвой голую москвичку могли обработать мошенники

Найденная голой рядом с домом на улице Лобачевского в Москве женщина могла совершить самоубийство. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

По данным Mash, предварительно женщину могли обработать аферисты. После гибели родственникам пишут незнакомцы и просят отправить средства.

В последние дни женщина регулярно просила у близких и друзей крупные суммы денег. Она заявляла, что деньги нужны для лечения.

Семья не могла дозвониться до женщины. Та говорила, что якобы лечится в больнице. Недавно банк отклонил один из ее переводов, поскольку посчитал его подозрительным.

Родственники допускают, что женщина могла совершить суицид под воздействием аферистов. Сотрудники Следкома изучают обстоятельства инцидента.

При этом следователи не обнаружили подозрительной активности по счетам погибшей в банке.

Утром 8 апреля рядом с домом на улице Лобачевского нашли голую женщину. Она была мертва. На теле обнаружили ножевые ранения.

Позднее стало известно, что пострадавшая — 35-летняя женщина. Она была замужем за 58-летним предпринимателем.

