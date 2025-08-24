Надежда есть: 25 августа альпинистку Наговицину попробуют снять с пика Победы

Вопреки ранее распространенной информации о невозможности спасения, у российской альпинистки Натальи Наговицыной появился шанс на эвакуацию с пика Победы в Кыргызстане. Спасательная операция запланирована на 25 августа, синоптики прогнозируют последний погожий день в текущем сезоне, пишет Baza .

Частная компания организует спасательную миссию, в ходе которой сначала к месту нахождения пострадавшей будет направлен беспилотник для оценки ее состояния. При обнаружении признаков жизни итальянский пилот попробует эвакуировать россиянку с помощью еврокоптера.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что шансов на спасение альпинистки со сломанной ногой нет и что возвращение за ее телом возможно только к середине 2026 года, когда вновь откроется альпинистский сезон. Однако, по информации от представителя Федерации альпинизма России Анны Пиуновой, попытка эвакуации 25 августа может оказаться успешной.

Ситуацию с застрявшей на пике Победы Наговициной за последние дни прокомментировали разные эксперты, которые так и не пришли к единому мнению, но все сомневаются, что Наговицина может быть жива. Представитель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко считает, что группа россиянки была обречена, так как никто из ее членов не прошел подготовку для восхождения на пик Победы.

Начальник базового лагеря Южный Иныльчек, который находится на пике Победы, Дмитрий Греков считает, что россиянку не получится спустить на землю из-за плохой погоды и невозможности добраться до места, где стоит палатка женщины. Также во время одной из попыток провести спасательную операцию разбился вертолет.