«Начинаю мясорубку»: юноша отправил в чат «манифест» до атаки на школу в Курске

Юноша, подозреваемый в нападении на школу в Курске, перед атакой отправил в школьный чат собственный «манифест» и «план на день». В последнем подросток цинично и в деталях описал, что планировал совершить в учебном заведении, утверждает Baza .

Судя по всему, манифест носит название «Хороший урок для биомусора». Опубликован также документ под названием «План»: в нем парень рассказывает, что перед нападением на школу хочет «п*** свою девушку до посинения», после чего в толпе проникнуть в школу № 54.

«Захожу в туалет, переодеваюсь, начинаю мясорубку», — написал подозреваемый, 16-летний Илья.

После этого юноша хотел скрыться. В «плане», после перечисления всех его ожидаемых действий, есть фраза «как же я рад». В документе юноша также пересказал, в какой именно одежде хотел устроить «мясорубку».

«В своем манифесте Илья цитировал записи Романа Гизатулина, напавшего ранее на школу в Челябинске», — заметило издание.

Кроме того, в «манифесте» нападавший поблагодарил ряд террористов и заявил о негативном отношении к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

В документе также говорится, что парень не жалеет о нападении и мечтал атаковать школу с 7 класса.

В результате нападения подростка на школу в Курске никто не пострадал, заявлял врио главы области Александр Хинштейн. По его словам, юноша с молотком, двумя ножами и жидкостью для розжига успел разбить окно и стекло двери, после чего скрылся.

Предварительно, Илья мог быть частью суицидальной игры — на его странице в соцсетях появлялся свидетельствующий об этом пост. Именно в этой игре несовершеннолетний мог получить задание о нападении на школу. Такие же записи оставляли другие участники указанной игры, устраивавшие атаки на учебные заведения.

Официальный представитель МВД Ирина Волк также опубликовала видео нападения подростка на школу в Курске.