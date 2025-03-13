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Вечером 13 марта на внешней стороне 48-го км МКАД загорелся грузовик, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Причина возгорания устанавливается. О пострадавших не сообщается. Водителей просят выбирать пути объезда, так как движения в районе аварии затруднено.

Накануне на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады столкнулись несколько автомобилей. Экстренные службы оперативно прибыли на место.