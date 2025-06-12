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На месте крушения самолета в Индии извлекли более 260 тел

Не менее 265 тел погибших при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии доставили в больницу Ахмадабада, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции Канан Десаи.

«Согласно полученному нами отчету, в больницу доставлено 265 тел погибших», — отметил он

По словам министра внутренних дел Амита Шаха, процедура скоро закончится. Специалисты также собирают образцы ДНК для установления точного числа погибших.

Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня. После взлета самолет не успел набрать нужную высоту и начал стремительно падать. Последнюю минуту полета воздушного судна зафиксировали камеры наблюдения. На них видно, что после удара об землю прогремел взрыв и в небо поднялся густой черный дым.

На борту самолета находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Оперативные службы предположили, что все люди погибли, но затем нашли выжившего.

Причина авиакатастрофы в Индии может заключаться в отказе обоих двигателей у самолета Boeing 787 Dreamliner.