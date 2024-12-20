На Кубани волонтеры обращаются за медпомощью с признаками отравления мазутом

В Краснодарском крае десятки волонтеров, расчищающих береговую линию и спасающих животных после выброса мазута, обратились к врачам с симптомами отравления нефтепродуктами, сообщает Mash .

В ближайшее время ожидается новый выброс мазута, потому что одно пятно дрейфует в акватории и может добраться до Анапы. При этом много нефтепродуктов остается на дне — волонтеры не успевают собрать все.

Они просят больше техники и людей. Также добровольцам требуется замена мешков, которые протекают. Вместо этого хотят использовать железную тару.

Волонтеры продолжают помогать животным, попавшим в беду из-за разлива мазута. Предварительно, погибло уже 20 птиц и два дельфина. Еще много птиц находится в нестабильном состоянии.

За ними наблюдают ветеринары. Специалисты уже приняли свыше 300 птиц, 112 из которых очистили от мазута и стабилизировали.

Разлив мазута произошел из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В Анапе объявлен режим ЧС.