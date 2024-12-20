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Второй дельфин погиб у побережья Анапы из-за разлива мазута

На кубанском побережье Черного моря погиб второй дельфин из-за разлива мазута, сообщает SHOT .

В общей сложности ЧП унесло жизни двух дельфинов и 17 птиц.

Десятки добровольцев и местных жителей продолжают спасать животных. За один день они смогли спасти порядка 10 дельфинов в станице Благовещенской, а 40 бакланов были вывезены с Бугазской косы.

15 декабря два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате ЧП в море вылился мазут.

Как ранее рассказал завкафедры геоэкологии и природопользования Кубанского госуниверситета Сергей Болотин, море, загрязненное мазутом, будет очищаться бактериями, но этот процесс может занять нескольких десятков лет.