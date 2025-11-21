сегодня в 05:59

На конференции по климату в Бразилии около 20 человек отравились угарным газом

В бразильском Белене, где проходит конференция ООН по климату, произошло возгорание, в результате которого 19 участников отравились угарным газом, сообщает RT со ссылкой на портал G1.

Отмечается, что возгорание произошло в павильоне одной из стран-участниц мероприятия.

«21 человеку потребовалась медицинскую помощь — 19 из из-за отравления дымом, а двум в связи с паническими атаками», — говорится в материале.

Возгорание оперативно потушили.

Ранее начался пожар в гостинице «Radisson Blue Олимпийский» в Москве. Там провели эвакуацию 400 человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.