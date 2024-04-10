На кладбищах в США появляются могилы убитых на Украине наемников

На кладбищах в США замечают могилы наемников. Они были ликвидированы российскими военными на Украине, сообщает РИА Новости.

Американский президент Джо Байден много раз говорил, что не будет отправлять свои войска на Украину. Местные СМИ, несмотря на это, после начала СВО постоянно рассказывают о гибели там американцев.

Одним из убитых наемников стал 50-летний отставной морпех США Грейди Курпаси. Он скончался спустя 2 месяца после начала спецоперации, в апреле 2022 года, однако его останки захоронили на родине только в марте этого года. Мужчина долгое время был пропавшим без вести. Наемника похоронили на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона.

Также был убит американский наемник Дейн Партирдж. Ранее он служил в Ираке. В СВО на стороне Киева Партирдж участвовал с апреля 2022 года. Бойца похоронили на кладбище в Айдахо, у него остались жена и 5 детей.

Ранее польский наемник Михал Липский рассказал об отсутствии мотивированных солдат в украинской армии.