«Мы убиты горем»: ISU отреагировал на авиакатастрофу с российскими фигуристами

ISU заявил, что глубоко потрясен авиакатастрофой с российскими фигуристами в США

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что глубоко потрясен авиакатастрофой в Вашингтоне, где разбился гражданский борт с фигуристами. В организации «убиты горем» от осознания, что в самолете находились деятели фигурного катания, их тренеры и близкие, сообщает пресс-служба ISU.

«Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Фигурное катание — это больше, чем спорт, это дружная семья, и мы стоим вместе», — добавили в союзе.

В ISU рассказали, что поддерживают контакт с Ассоциацией фигурного катания США и предлагают коллегам свою «полную поддержку в это невероятно трудное время».

Тем временем Федерация фигурного катания с оговоркой прокомментировала данные о возможной гибели россиян в авиакатастрофе в США. Пресс-секретарь Ольга Ермолина заявила, что в списке погибших «были русские фамилии», но большинство из жертв имели гражданство США и жили в этой стране.

Ранее в Кремле заявили, что на борту рухнувшего в США самолета были российские фигуристы.

29 января в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и самолет, на котором летели фигуристы и их близкие. На борту авиалайнера находились 64 человека, найдены тела более 30 пассажиров.