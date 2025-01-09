Мужчина зарезал своего знакомого и напал на его жену в Сочи

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Мужчина с ножом напал на семейную пару в Сочи

В Сочи мужчина зарезал своего знакомого на улице. Потерпевший получил не менее 10 ударов и погиб, его жена также пострадала, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю .

Инцидент произошел в четверг днем на улице Донской. Семейная пара случайно встретила своего знакомого возле одного из домов. Мужчины разговорились, в ходе беседы между ними возник конфликт.

В ходе ссоры 38-летний подозреваемый не менее 10 раз ударил ножом своего оппонента. Также он причинил повреждения супруге пострадавшего. Очевидцы остановили неадеквата и вызвали полицию.

Также на место была вызвана скорая помощь. Несмотря на действия медиков, пострадавшего мужчину не удалось спасти. Угрозы жизни его супруги нет.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее мужчина с двумя ножами зарезал знакомого в подмосковном Одинцове. Они вместе распивали спиртное.