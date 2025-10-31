Мужчина с мачете напал на экс-жену и ее нового возлюбленного в Челябинске

Рано утром 31 октября в Челябинске на улице Румянцева мужчина с мачете в руках у подъезда многоквартирного дома напал на бывшую жену и ее нового сожителя. Убить пару у него не получилось, помешали прохожие, сообщает Telegram-канал «112» .

Момент происшествия попал на камеры, установленные на подъездной двери. На опубликованных кадрах видно, как к подъезду многоквартирного дома подъехала машина и припарковалась, затем из нее по очереди вышли мужчина, маленькая девочка и женщина.

В момент, когда женщина открыла двери в подъезд и практически вошла в помещение, а ее сожитель направился к ней, из-за угла выскочил бывший муж женщины и набросился на пару с мачете в руках. Первые удары пришлись по мужчине, затем агрессор переключился на экс-супругу. За происходящим со стороны улицы наблюдала девочка.

Злоумышленник не смог реализовать свой план, убить пару ему помешали прохожие. Известно, что мужчина ранее был судим.

На данный момент в отношении него возбудили уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

