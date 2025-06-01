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Мурашко проинформировал Путина о помощи пострадавшим в ЧП под Брянском

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим пассажирам поезда Климов — Москва, на который обрушился мост в Брянской области, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале .

Мурашко рассказал президенту РФ, какая помощь оказывается пострадавшим.

Ранее сообщалось, что ФСБ и МЧС всю ночь докладывали Путину о ЧП с поездами в Брянской и Курской областях. Глава государства получал оперативные доклады.

Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области. Погибли семь человек, еще десятки людей пострадали.

В ночь на 1 июня также был подорван мост в Курской области. Там повреждения получил грузовой локомотив. Пострадал машинист.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. «СОГАЗ» выплатит возмещение пассажирам поезда под Брянском. РЖД выплатит по 2,2 млн руб. родным погибших.