Москвичка сделала уколы красоты и на два дня лишилась зрения из-за отека

26-летняя жительница Москвы Алина (имя изменено — ред.) в очередной раз посетила знакомого косметолога, чтобы сделать уколы красоты — ботокс с биоревитализацией. Практически сразу после процедуры она почувствовала себя плохо, а через несколько часов практически лишилась зрения на два дня из-за сильного отека. Свою историю девушка рассказала в одной из соцсетей.

По словам девушки, она воспользовалась услугами знакомого косметолога и провела процедуру инъекций ботокса и биоревитализации. Практически сразу после сеанса развилась интенсивная аллергия: лицо отекло, возникло ощущение жжения и боли, а к ночи глаза почти невозможно было открыть.

«К косметологу я ходила уже не в первый раз. Но такая реакция у меня возникла впервые. <…> Практически сразу после того, как мне сделали уколы, у меня очень сильно заболела голова и левый лимфоузел, но я не придала этому особого значения. Я приехала домой и стала ждать, когда мне полегчает. Но легче не становилось, становилось только хуже. И через три часа я стала замечать, что превращаюсь в аватара», — рассказала девушка.

Самостоятельно справиться с отеками москвичка не смогла и, по совету косметолога, вызвала скорую помощь. А через некоторое время ей снова потребовалась помощь. В общей сложности медики поставили ей два укола, благодаря которым отек постепенно сошел с глаз на нижнюю часть лица, оставив под глазами огромные синяки.

В настоящее время девушка чувствует себя лучше и пытается добиться возврата средств за процедуру, которая вызвала такие последствия. Она также заявила, что больше никогда не пойдет к косметологу за уколами красоты, так как боится, что ситуация повторится.

