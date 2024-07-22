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Москвичка пыталась провезти в РФ радиоактивный вулканический песок из Индии

В московском аэропорту Внуково таможенники нашли у пассажирки радиоактивный вулканический песок, сообщает ФТС России в Telegram-канале .

Интерес инспекторов таможенной службы привлекла 42-летняя жительница Москвы, прилетевшая в Россию из Индии. Когда девушка проходила по «зеленому коридору», система радиационного контроля показала, что фон ее багажа в 11 раз больше допустимой нормы.

В чемодане обнаружилось вещество черного цвета. Сотрудники ФТС определили, что это песок, в котором оказался природный радионуклид — торий-232.

Москвичка сказала, что нашла его на одном из индийских побережий. В Россию песок завозила, чтобы сделать из него косметику. О радиационных свойствах не догадывалась.

Пассажирам напомнили, что завозить в РФ радиоактивный песок запрещено законодательством. Вещество у пассажирки отобрали и отправили в отдельную изолированную комнату.

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