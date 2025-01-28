Москвичка передала аферистам деньги семьи и хотела поджечь авто сторонника СВО
Жительница Москвы передала аферистам все деньги своей семьи. Еще она чуть не подожгла автомобиль сторонника спецоперации — правоохранители поймали ее с канистрой бензина в руках, сообщает Baza.
Аферисты позвонили 22-летней москвичке 20 января. Они сказали, что члены ее семьи должны задекларировать имеющиеся у них дорогие вещи и деньги.
Девушка согласилась. Она извлекла из сейфа золотую цепь мамы, дорогостоящее колье и бриллиант, после чего отдала их курьеру.
Затем фейковые «силовики» заставили москвичку поджечь пикап Toyota Hilux сторонника спецоперации, который передвигался по столице России с гробом, завешенным украинским флагом. Девушка постоянно была на связи с аферистами.
24 января она покинула дом на Ключевой улице. В руках у нее была канистра бензина, однако рядом с подъездом девушку задержали работники уголовного розыска Хорошевского района.
Задержанная рассказала приехавшей в отделение маме о случившемся. Обманутая написала заявление в полицию. Ущерб составил 170 тыс. рублей.
Ранее телефонные мошенники устроили массовую атаку на студентов и сотрудники Московского инженерно-физического института.