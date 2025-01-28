«Много слышал о них, но отдал деньги»: известный вуз Москвы атакован мошенниками

Телефонные мошенники устроили массовую атаку на студентов и сотрудников Московского инженерно-физического института (МИФИ). Один из пострадавших заявил, что подвергся «четырехчасовой обработке» и отдал аферистам деньги, когда они показали личные данные его и его близких, сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

С начала недели мошенники связались с сотнями представителей Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Аферисты пытались обманывать студентов и сотрудников, представляясь научным руководителем, проректором по безопасности, деканами и представителями Росфинмониторинга.

«Я много раз слышал о действиях мошенников, но после четырех часов „обработки“ все равно перевел им деньги», — сказал один из обманутых людей.

Он добавил, что решил отдать деньги мошенникам после того, как злоумышленники дали понять, что у них есть персональные его и его близких.

Ранее украинские мошенники довели до суицида 18-летнего студента Физтеха. Он убил себя после шестичасового прессинга со стороны аферистов.