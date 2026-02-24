сегодня в 08:55

Москвич получил 15 суток ареста за логотип Instagram* на своем сайте

Мещанский районный суд Москвы приговорил к 15 суткам административного ареста мужчину, который владеет сайтом «Гулаг-Инфо», за логотип Instagram*, сообщает Baza .

Причиной стала публикация от 15 декабря 2025 года. Под текстом был размещен логотип социальной сети Instagram*.

Суд признал москвича виновным в публичной демонстрации запрещенной экстремистской символики. Во время заседания мужчина подтвердил факт размещения логотипа, но рассказал, что он уже удален, а сайт закрыт.

В суде заявили, что это обстоятельство не отменяет состава правонарушения, поэтому наказания не избежать.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

