Москвич может попасть в тюрьму за незаконную продажу шпионской программы

Житель столицы продавал в Сети программу, которая позволяла незаконно удалять, модифицировать и копировать информацию на электронных устройствах, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Подозреваемым в незаконной деятельности оказался 34-летний мужчина. Покупателей на запрещенный шпионский софт он искал через сайт, который администрировал. После того, как москвич получал деньги от клиентов, он передавал им файл, содержащий программное обеспечение, ключи активации и инструкцию по использованию.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности». Если его вину докажут, он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что мошенники научились использовать современные технологии в целях незаконного обогащения за счет россиян. Эксперт Евгений Морозов рассказал, как отличить бота от настоящего собеседника и не попасться на уловку злоумышленников.