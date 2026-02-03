Московская школа передала информацию об ученике с пистолетом в комиссию

Родителей ребенка, принесшего в школу игрушечный пистолет, вызвали в учебное заведение, сведения передали в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили РИАМО в департаменте образования и науки города Москвы.

Ранее ученик столичной школы № 2000, расположенной на Кантемировской улице, заявился на уроки с пистолетом, которым начал угрожать одноклассникам. Родители утверждают, что школьник с 1 класса срывает уроки, вступает в конфликты с детьми и учителями.

«Ученик шестого класса пронес в школу игрушечный пистолет и показал его педагогу. В школу были приглашены родители подростка. Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних», — сказала директор школы № 2000 Марина Акатова.

Ранее подросток напал на гимназию № 16 в Уфе с пластиковым пневматическим автоматом. Их него он стрелял в учителя истории и своих одноклассников. В результате произошедшего преподаватель пострадал. Неадеквата задержали.

