Мошенники убедили студентку РАНХиГС взять кредиты, напугав «спонсированием ВСУ»
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Аферисты заставили студентку РАНХиГС оформить кредиты общей суммой на 222 тыс. рублей. Они припугнули девушку спонсированием Вооруженных сил Украины, сообщает «Осторожно, Москва».
Сначала со студенткой связался якобы сотрудник банка. Потом он порекомендовал созвониться с работником Росфинмониторинга. Тот заявил, что на девушку аферисты оформили кредитов на 800 тыс. рублей.
Чтобы отменить платежи, жертве порекомендовали взять еще займов. Потом аферисты убеждали девушку, что с ее карт переводят средства на поддержку ВСУ и попросили отправить их на свой счет.
Пострадавшая взяла займы на сумму 222 тыс. рублей в разных банках и перевела их аферистам.