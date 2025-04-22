Мошенники убедили студентку РАНХиГС взять кредиты, напугав «спонсированием ВСУ»

Сначала со студенткой связался якобы сотрудник банка. Потом он порекомендовал созвониться с работником Росфинмониторинга. Тот заявил, что на девушку аферисты оформили кредитов на 800 тыс. рублей.

Чтобы отменить платежи, жертве порекомендовали взять еще займов. Потом аферисты убеждали девушку, что с ее карт переводят средства на поддержку ВСУ и попросили отправить их на свой счет.

Пострадавшая взяла займы на сумму 222 тыс. рублей в разных банках и перевела их аферистам.