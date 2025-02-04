Мошенники создали приложения с трояном, ворующим деньги с iPhone и Android

Мошенники распространяют в магазинах приложений программы с вирусом, которые заражают смартфоны не только на Android, но и iOS. Троян SparkCat, ворующий деньги и фотографии с телефона пользователя, проник в даже в App Store, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Вирус может быть внедрен не только в фишинговых программах, но и тех, которые на первый взгляд кажутся благонадежными. Эксперт Kaspersky Сергей Пузан отметил, что случай стал первым, когда троян встраивают в программу для официального магазина.

Задача аферистов — обнаружить фразы для восстановления доступа к криптовалютным кошелькам, чтобы получить доступ к цифровым активам жертв. Также троян может воровать и иную информацию, например, содержимое SMS-сообщений или пароли, если они сохранены на скриншотах.

Ранее киберпреступники от имени маркетплейса Ozon устроили фишинговую атаку на пользователей. На нем предлагали подарить 10 тыс. рублей, а на самом деле воровали личные данные.