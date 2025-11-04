сегодня в 14:42

Мошенники обманывают на миллионы рублей покупающих авто за границей россиян

Аферисты-перекупы массово обманывают жителей РФ, которые стараются успеть приобрести автомобили за границей до увеличения утилизационного сбора. От действий мошенников пострадала многодетная семья из Москвы, сообщает Baza .

Ее обманули на практически два млн рублей. Чтобы успеть до повышения утильсбора, супруги решили приобрести машину из-за рубежа.

Они решили обратиться к одному из крупных Telegram-каналов, занимающихся пригоном машин, за которым следили год. Там выбрали Kia Soul мощностью 204 лошадиных сил и сделали заказ.

Представители Telegram-канала связались с супругами и предложили подписать договор через почту. Затем семья отправила 396 тыс. рублей за растаможку.

Потом покупателей попросили перевести 650 тыс. рублей на приобретение машины у иностранца. Затем брокер потребовал еще 918 тыс. рублей за утилизационный сбор. Мужчина дал обещание, что деньги вернутся обратно, когда женщина поставит авто на учет в ГАИ в качестве физического лица. Семья перевела эти суммы.

После получения денег контактные лица перестали выходить на связь. При этом семье переписка казалась правдоподобной.

Затем пострадавшие написали заявление в полицию. Там сказали, что они не первые, кого обманывают подобным образом.

Новая формула расчета утильсбора вступит в силу с 1 декабря. Базовая ставка будет рассчитываться в зависимости от объема и мощности двигателя.

