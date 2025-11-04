Мошенники обманывают на миллионы рублей покупающих авто за границей россиян
Фото - © Татьяна Белова / Фотобанк Лори
Аферисты-перекупы массово обманывают жителей РФ, которые стараются успеть приобрести автомобили за границей до увеличения утилизационного сбора. От действий мошенников пострадала многодетная семья из Москвы, сообщает Baza.
Ее обманули на практически два млн рублей. Чтобы успеть до повышения утильсбора, супруги решили приобрести машину из-за рубежа.
Они решили обратиться к одному из крупных Telegram-каналов, занимающихся пригоном машин, за которым следили год. Там выбрали Kia Soul мощностью 204 лошадиных сил и сделали заказ.
Представители Telegram-канала связались с супругами и предложили подписать договор через почту. Затем семья отправила 396 тыс. рублей за растаможку.
Потом покупателей попросили перевести 650 тыс. рублей на приобретение машины у иностранца. Затем брокер потребовал еще 918 тыс. рублей за утилизационный сбор. Мужчина дал обещание, что деньги вернутся обратно, когда женщина поставит авто на учет в ГАИ в качестве физического лица. Семья перевела эти суммы.
После получения денег контактные лица перестали выходить на связь. При этом семье переписка казалась правдоподобной.
Затем пострадавшие написали заявление в полицию. Там сказали, что они не первые, кого обманывают подобным образом.
Новая формула расчета утильсбора вступит в силу с 1 декабря. Базовая ставка будет рассчитываться в зависимости от объема и мощности двигателя.
