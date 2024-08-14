Мошенники, обманувшие Долину, звонили певице с территории Украины

Телефонные мошенники, жертвой которых стала певица Лариса Долина, звонили ей с территории Украины, сообщает ТАСС .

Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасные счета, а личные сбережения и деньги от продажи передать курьеру.

Мошенники вели диалог с Долиной в период с апреля по июль.

Ранее Хамовнический суд Москвы рассмотрел дело об избрании меры пресечения для 53-летней женщины-курьера, которая передала деньги певицы Ларисы Долиной мошенникам.

Лариса Долина сама призналась, что стала жертвой мошенников, которые некоторое время звонили ей от имени силовиков, затем уговорили продать квартиру и положить деньги якобы на безопасный счет. Часть средств звезда российского шоу-бизнеса перевела сама, а часть передала женщине, которую в итоге задержали и арестовали.