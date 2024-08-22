Морпехи уничтожили оборонительные позиции военных ВСУ в Курской области

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Морпехи 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции военных ВСУ вместе с живой силой в Курской области, сообщает РИА Новости .

В Сети появилось видео захвата пулеметного гнезда и уничтоженным в нем пулеметным расчетом украинской армии.

Морпехи также ликвидировали моторизованную колонну 82-й штурмовой бригады ВСУ, которая была вооружена бронированной техникой, произведенной в западных странах.

Ранее стало известно, что морпехи 810-й бригады Черноморского флота в районе деревни Спальное в Курской области взяли в плен украинских военных. Были захвачены 18 человек.