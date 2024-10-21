Момент падения сбитого самолета Ил-76 с россиянами на борту в Судане попал на видео

Опубликованы первые кадры, на которых виден момент падения сбитого грузового самолета Ил-76 с россиянами на борту в Судане, сообщает Mash .

На видео запечатлено, как неизвестные целятся в авиалайнер из оружия. Происходит стрельба, судно загорается и падает.

На видео попало и место крушения самолета. В кадре видны горящие обломки авиалайнера.

В сбитом самолете находился главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов. Раньше он был учредителем ЗАО «Авиакомпания „Пилот“».

На одном из авиационных форумов мужчину критиковали за то, что он экономил на обслуживании Ан-12, принадлежащего его компании. Кроме того, его обвиняли в том, что он не выплачивал деньги пилотам в Африке.

Грузовой самолет с россиянами на борту сбили в Судане в понедельник вечером. Ответственность за уничтожение борта взяли на себя Силы быстрого реагирования Судана. Сейчас в провинции Северный Дарфур идут бои между регулярной армией и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования» (RSF).