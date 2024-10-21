В Судане сбили самолет, на котором могли находиться россияне

В Судане сбили грузовой самолет, в котором, по предварительной информации, находились россияне. Посольство России выясняет обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС .

Посольство контактирует с суданскими властями для выяснения деталей случившегося с авиалайнером. Ситуация осложнена тем, что самолет рухнул в Дарфуре, где идут бои.

Между тем РБК со ссылкой на дипмиссию РФ пишет, что Силы быстрого реагирования Судана взяли на себя ответственность за уничтожение самолета, в составе экипажа которого, по их заявлениям, были российские граждане.

В Судане с 2023 года продолжается гражданская война. Сторонами конфликта являются Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования.