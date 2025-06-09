Молния ударила в беседку с отдыхающими и попала в девушку в Подмосковье

Компания друзей отдыхала на пляже «Слобода» в Подмосковье в момент, когда 8 июня начался ливень с грозой. Приятели решили спрятаться в беседке, но от беды это не уберегло. Молния попала ровно в беседку, прошла через грудь и руку 30-летней девушки и попала в стол, оставив в нем след, сообщает SHOT .

Кроме 30-летней девушки, в которую попала молния, пострадали ее друзья. В общей сложности помощь медиков потребовалась восьми людям.

Девушка чудом выжила. Ей повезло, что рядом отдыхала компания медиков, которая оказала первую помощь и вызвала скорую помощь. После прохождения разряда молнии девушка осталась в сознании, но пребывала в состоянии шока.

В больнице у нее диагностировали сильный ожог груди и руки. Состояние пациентки уже стабилизировано, ей оказывают всю необходимую помощь.

Стихия бушевала в Московском регионе весь день 8 июня. В Москве и Подмосковье прошли сильные ливни, гроза. Местами выпал крупный град. Потоками воды мужчину унесло в сточный коллектор, он не погиб только благодаря помощи очевидцев, которые вызвали спасателей. Также из-за ливня повредилась крыша терминала А в аэропорту Внуково. Внутри здания начался потоп, воздушная гавань оперативно корректировала свою работу в соответствии с фактической погодой.