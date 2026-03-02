Многодетная мать сгорела с двумя мужчинами в доме под Новосибирском

Трагедия произошла в Каргате Новосибирской области. В пожаре погибли многодетная мать и двое мужчин. Еще одного гражданина из пылающего дома спас сотрудник ДПС, сообщает NGS.RU .

Инцидент произошел 1 марта. Дом загорелся на улице Сибирской. Сотрудники ДПС оказались рядом во время пожара, один из них успел спасти пострадавшего 54-летнего мужчину.

Во время тушения спасатели обнаружили тело 30-летней женщины, у нее осталось трое детей. Также погибли двое мужчин 40 и 55 лет. Один из них — владелец дома. Пострадавший рассказал, что они пришли в гости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

