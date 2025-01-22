Минтранс: специалисты откачали 727 тонн мазута из танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морспасслужбы откачали 727 тонн мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», что составляет чуть свыше 50% от общего объема груза на борту судна, сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

Накануне прошли работы по откачке первого из четырех резервуаров, после чего специалисты начали прогревать второй. В среду утром температура содержимого второго резервуара достигла уровня, позволяющего осуществлять непрерывную откачку. Битумовозы уже выполнили 12 рейсов.

Подогрев мазута на танкере осуществляется с использованием судового котла. При этом нагрев танков и поддержание температуры, необходимой для откачки, происходит последовательно.

Если бы все танки нагревались одновременно, это привело бы к снижению общей скорости нагрева груза. Поэтому нагрев танков осуществляется по очереди. В это время проводится проверка битумовозов, чтобы исключить возможные поломки.

В ведомстве отметили, что работы ведутся круглосуточно и будут завершены до конца января 2025 года.

Ранее стало известно, что на побережье Анапы зафиксирован новый выброс мазута. Фрагменты нефтепродуктов обнаружили на 23 участках пляжей.