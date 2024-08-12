Минобороны: российские силы уничтожили резервы ВСУ в Сумской области

сегодня в 15:29

ВКС и ракетные войска России атаковали резервы ВСУ в Сумской области Украины, которая соседствует с Курской областью РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

За сутки противник потерял до 260 солдат. Также ВКС РФ и ракетные войска уничтожили 31 единицу украинской бронированной техники. Среди нее 8 БМП, 20 бронемашин.

Помимо этого, российские войска уничтожили 27 авто и три 122-мм гаубицы Д-30. ВС РФ продолжают операцию по ликвидации бойцов ВСУ, осуществивших попытку вторжения в Курскую область.

Ранее украинский военный, которого задержали в Беловском районе, рассказал о целях, поставленных перед солдатами киевским режимом. Им сказали дойти до Белгорода и Курска.