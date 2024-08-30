Минобороны: 18 вражеских БПЛА уничтожили над Россией минувшей ночью

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За ночь российские средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников в небе над страной. Киев снова предпринял попытки совершить террористические удары по России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

11 беспилотников уничтожили над Брянской, четыре — над Калужской, один — над Белгородской областями. Еще два дрона сбили в Крыму.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в регионе от ударов БПЛА пострадали три населенных пункта. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения.

Предыдущей ночью российские войска ПВО успешно сбили шесть дронов ВСУ самолетного типа. Три из них уничтожены в воздушном пространстве Крыма.