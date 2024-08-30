Губернатор Шапша: 4 украинских БПЛА уничтожили на окраине Калуги

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Система ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника на окраине города Калуга, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале .

«На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал глава Калужской области.

Информации о повреждениях и пострадавших пока не сообщалось.

От ударов вражеских беспилотников этой ночью пострадали три населенных пункта в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.