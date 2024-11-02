«Милфа Ярика»: 20-летняя забеременела от ребенка под Петербургом

В городе Мурино Ленинградской области 20-летняя ранее судимая кассирша ждет ребенка от 14-летнего друга. Девушке может грозить до 4 лет лишения свободы, сообщает «Mash на Мойке» .

Девушка начала встречаться с восьмиклассником в сентябре, и уже в конце октября узнала о беременности. Главный кандидат на роль будущего отца — ее 14-летний возлюбленный.

Ситуацией заинтересовались муринский следственный отдел и подразделение по делам несовершеннолетних. В перспективе забеременевшей от ребенка девушке грозит до 4 лет колонии по 134-й статье Уголовного кодекса РФ (половое сношение с лицом, не достигшим возраста согласия).

Ранее забеременевшая девушка была судима за кражу, вандализм и угрозу убийством.

Журналисты добавили, что в одном из приложений получилось узнать, как молодая жительница Мурина подписана в других телефонах. Среди наименований — «Милфа Ярика», «Даша меф» и «Даша Пабг».