Места подрыва: в Бурятии 15-летний подросток разрабатывал план нападения на школу

В Бурятии правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка, который разрабатывал план нападения на школу. По словам его матери, парня «буллили» в учебном заведении, сообщает Baza .

Инцидент произошел в начале февраля в поселке Усть-Баргузин. Силовики вышли на Андрея (имя изменено) из-за его страницы в соцсетях. школьник использовал псевдоним Анатолий Смирнов, которое использовал Керченский стрелок Владислав Росляков.

На своей странице в соцсетях бурятский школьник размещал посты, связанные с движением «Колумбайн»*. Во время обыска в доме Андрея обнаружили тетрадь, в которой была изображена схема школы с отмеченными местами, где, по мнению школьника, можно было устроить поджог и взрыв.

Также в тетради была найдена инструкция по изготовлению «коктейля Молотова». После допроса Андрея отпустили домой, обязав явиться по первому требованию.

Мальчик живет в неполной семье, его родители находятся в разводе. По словам матери, в последнее время сына начали травить в школе. Раньше Андрей хорошо учился и был примерным учеником, но после травли он перестал интересоваться учебой и общением с одноклассниками.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.