Месяц без отопления из-за аварии: задержан глава города Бодайбо Ботвин

Главу Бодайбо в Иркутской области Алексея Ботвина задержали на фоне того, что в городе практически месяц отсутствовало отопление после аварии. Об этом сообщает « Осторожно, новости ».

О задержании чиновника рассказали государственные каналы. Ботвина вывели из здания городской администрации в наручниках, после чего посадили в автомобиль полиции.

В чем именно обвиняют Ботвина, неизвестно.

О подготовке уголовного дела против главы Бодайбо некоторые Telegram-каналы писали несколько дней назад. Причиной могли послужить две коммунальные аварии в городе.

30 января жители остались без воды и тепла в связи с перемерзшим трубопроводом. 17 февраля там же случился прорыв теплотрассы. У некоторых людей в Бодайбо отопления нет до сих пор.

