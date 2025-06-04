Меркачева: чеченцы должны были оповестить коллег в Москве о задержании Щепихина

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева заявила, что чеченские силовики должны были действовать по инструкции во время задержания предпринимателя Арега Щепихина. Они обязаны были оповестить об этом московских коллег, сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

Меркачева подчеркнула, что силовики могут приезжать и проводить мероприятия на «чужой» территории, но для этого нужно оповестить руководство. В случае с Щепихиным этого не сделали.

«Нельзя вот просто так приехать, нагрянуть к росгвардейцам или сотрудникам УМВД региона и начинать какие-либо действия: захваты, аресты, обыски, еще что-то. Так это невозможно сделать, они должны оповестить тех, с кем они являются коллегами: Росгвардию, ГУ МВД Москвы, МВД России и так далее», — заявила Меркачева.

В этом случае не было бы удивления общества и всем сразу сообщили бы, что все хорошо. Кроме того, «бородачи» должны были сразу сказать людям, что «работает Росгвардия».

«Отсюда следует вывод, что вообще могут задним числом им эти корочки написать, сделать, что они как будто бы сотрудники Росгвардии или МВД. И надо бы проверить это все», — заключила член СПЧ.

Она также подчеркнула, что публикации Щепихина действительно могут попасть под административную или уголовную статью. Меркачева отметила, что предприниматель много раз публиковал посты, разжигающие ненависть, но Роскомнадзор не предпринимал никаких действий.

Предприниматель Щепихин с гематомами на лице дал первый комментарий после того, как его силой затолкали в багажник автомобиля на Ярославском вокзале и увезли. По словам мужчины, ему «уши прикладом пистолета ломали».

Около 20:00–21:00 к нему на Ярославском вокзале подъехали «чеченцы на левых номерах, на левых мигалках». Завязался конфликт, в ходе которого Щепихин позвонил в полицию и попросил прийти на место событий.

Однако полицейские пришли слишком поздно. По словам бизнесмена, его «похитили, вывезли за город». Там его допрашивали, интересовались адресами жены и родителей, а также тем, держит ли он связь с Украиной.