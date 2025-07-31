МЧС РФ спасли еще одного человека в мощном пожаре в Балашихе

Из горящего пятиэтажного дома в Балашихе спасатели эвакуировали еще одного человека — маломобильную женщину с четвертого этажа. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба МЧС РФ .

На опубликованных кадрах видно, что спасатели вчетвером на руках вынесли из одной из квартир женщину, которая не могла самостоятельно покинуть жилье из-за ограничений здоровья. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возгорание удалось локализовать на площади в 550 «квадратов».

Ранее сообщалось, что общая площадь пожара в пятиэтажке в Балашихе составила 400 квадратных метров. На месте работают спасатели.

В ходе тушения пламени в одной из квартир нашли тело мужчины, еще двоих удалось спасти. По факту смертельного пожара возбудили уголовное дело.