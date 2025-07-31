Уголовное дело завели после смерти мужчины в мощном пожаре в 5-этажке Балашихи

Днем 31 июля в подмосковной Балашихе в одной из пятиэтажек произошел сильный пожар. В ходе ликвидации пламени спасатели нашли тело погибшего мужчины. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

После того, как в доме, где был пожар, нашли тело мужчины, следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Мужчина погиб в результате пожара, который начался в одной из квартир, а затем перекинулся на крышу дома.

На данный момент специалисты выясняют, что стало причиной смертельного пожара. Будет назначена соответствующая экспертиза.