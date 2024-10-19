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МЧС РФ: при разборе завалов в обрушившемся доме в Кирсанове нашли четвертое тело

В Кирсанове Тамбовской области продолжают разбирать обрушившиеся конструкции. Под завалами нашли четвертое бездыханное тело, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В одной из квартир дома на улице Коммунистическая утром в 05:41 произошел взрыв бытового газа. Пострадали девять человек.

В результате взрыва обрушился один из подъездов дома. Сильные повреждения получили несколько квартир, находящихся ближе всего к источнику взрыва.

Ранее в Тамбовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва бытового газа. Будет проведена проверка дома, оценят вероятность его восстановления.