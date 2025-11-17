Мать обезглавленного мальчика может оказаться единственной фигуранткой в деле
Задержанная мама обезглавленного 6-летнего мальчика может оказаться единственной подозреваемой в деле об убийстве ребенка, сообщает «112».
Ранее в Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка в пакете и в рюкзаке. Тело обнаружили в квартире в Балашихе. Сначала в убийстве подозревали отчима мальчика.
Семья жила в Балашихе. Предварительно, женщина употребляла наркотики (эта информация еще проверяется), часто меняла номера телефонов и страницы в соцсетях. Также задержанная состояла на учете в психдиспансере, скандалила дома, работала на низкооплачиваемых должностях.
Биологический отец мальчика в разводе с его мамой. Его ранее судили за незаконный оборот оружия и кражу. В Киржаче он с подельником украл скутер и велосипед, а еще продукты и алкоголь в местном магазине.
