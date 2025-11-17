Мать обезглавленного мальчика может оказаться единственной фигуранткой в деле

Ранее в Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка в пакете и в рюкзаке. Тело обнаружили в квартире в Балашихе. Сначала в убийстве подозревали отчима мальчика.

Семья жила в Балашихе. Предварительно, женщина употребляла наркотики (эта информация еще проверяется), часто меняла номера телефонов и страницы в соцсетях. Также задержанная состояла на учете в психдиспансере, скандалила дома, работала на низкооплачиваемых должностях.

Биологический отец мальчика в разводе с его мамой. Его ранее судили за незаконный оборот оружия и кражу. В Киржаче он с подельником украл скутер и велосипед, а еще продукты и алкоголь в местном магазине.

