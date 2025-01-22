Мать и дочь травили вышедшего из тюрьмы родственника препаратами в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе мать травила сына, вышедшего из тюрьмы и ставшего неуправляемым. В этом ей помогала дочь, сообщает Mash .

Сын Жанны и брат Кристины Г., как утверждают женщины, стал терроризировать их после того, как вышел из тюрьмы. Мужчина часто пил и становился неуправляемым.

Мать и дочь решили отравить родственника. Для этого они подсыпали ему лекарства в алкоголь, а также вливали смесь в рот мужчины, пока тот спал. Однажды бывший заключенный попал из-за этого в больницу. Тогда врачи не заподозрили ничего странного и выписали его.

Родственницы продолжили травить мужчину. Они попросили друга родственника дать ему заранее заготовленную бутылку, в которую уже была вылита смесь. При повторном попадании в больницу медики обнаружили подозрительное содержание медпрепаратов в крови. Мужчину спасли.

Его мать и сестра, а также друг были задержаны. Их приговорили к 9 годам лишения свободы.

Ранее семья мигрантов из 13 человек отравилась средством от тараканов в Красногорске. В числе пострадавших двухмесячный ребенок.