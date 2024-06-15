Массовое ДТП произошло на 37-м километре МКАД

Дептранс: пять автомобилей столкнулись на 37-м км МКАД

Массовое дорожно-транспортное происшествия произошло на 37-м километре МКАД. Информация о пострадавших уточняется, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в субботу утром. В 6-й полосе движения столкнулись 5 автомобилей. В настоящее время количество пострадавших неизвестно.

На месте работают столичные оперативные службы.

Движение в районе ДТП затруднено на 2 км. Автолюбителей призвали быть внимательными на дороге и выбирать пути объезда.

Ранее водитель грузового автомобиля погиб в аварии на 76 км МКАД. Водитель грузовика не справился с управлением, транспортное средство перевернулось на проезжей части.