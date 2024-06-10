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Водитель грузового автомобиля погиб в аварии на 76 км МКАД

На 76 км внутренней стороны МКАД произошла авария. В результате ДТП скончался водитель грузового автомобиля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Водитель грузовика не справился с управлением, транспортное средство перевернулось на проезжей части. Мужчина получил серьезные травмы, из-за которых скончался.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Водителей предупредили, что в данный момент движение транспорта на этом участке дороги частично ограничено.

Ранее в Москве после автоаварии перевернулся микроавтобус с заключенными. Их пришлось эвакуировать через люк.