Машиниста арестовали по делу о столкновении поездов в Мурманской области

По ходатайству следователя в суде проходящим по делу о столкновении составов в Мурманской области машинисту и помощнику машиниста грузового поезда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управление на транспорте СК РФ.

Им было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, которое повлекло смерть двух лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ).

18 декабря в результате столкновения двух поездов пострадал 31 человек. Двое получили смертельные травмы. По факту столкновения возбуждено уголовное дело, задержаны два человека.

Как рассказал машинист, после проезда станции Княжа он и помощник увидели, что загорелся главный выключатель. То есть локомотив остался без энергии и не может тянуть 6000-тонный состав. Мужчины вышли и увидели опущенный задний токоприемник. Они решили подложить под колеса пять «башмаков», чтобы провести ремонт, но не успели, так как поезд покатился и в итоге столкнулся с пассажирским составом Мурманск — Санкт-Петербург.