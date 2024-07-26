Mash: силовики обыскали частный дом родных обвиняемого в подрыве авто в Москве
Фото - © РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов обыскали частный дом родных Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины в столице, сообщает Mash.
Из дома изъяли телефоны и компьютеры.
Старший брат обвиняемого Алексей рассказал, что семья узнала обо всем из новостей. Последний раз он общался с братом за день до закладки взрывного устройства под иномарку военного.
Как рассказали родители, Серебряков жил в Узбекистане. Он работал в банковской сфере после выпуска из ВШЭ на два города — Москва и Ташкент.
Раньше мужчина был послушником в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в столице. Последний раз он посещал церковь на Пасху. После начала российской спецоперации Серебряков занял сторону ВСУ.
По одной из версий следователей, мужчина мог согласиться на взрыв автомобиля и убийство офицера ради денег на лечение. Как рассказал его брат, Серебряков страдал от болей в ногах и спине. Когда он приезжал в гости на день рождения, то с трудом сам передвигался.
24 июля во дворе жилого дома на улице Синявинской в столице взорвался автомобиль, под который установили неизвестное устройство. Суд заочно предъявил обвинение по этому делу Евгению Серебрякову. В тот же день злоумышленника задержали в турецком Бодруме, куда он успел улететь. Его доставили в Москву ночным рейсом.