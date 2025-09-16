Mash: боевики ВСУ отдыхали в отеле бывшей жены российского вице-губернатора

Украинские военные проходили реабилитацию в отеле, который принадлежит компании бывшей супруги вице-губернатора Свердловской области Ирины Чемезовой, утверждает Mash . По его данным, четырехзвездочная гостиница Xanadu находится в Черногории, а с 2024 года управляющей учреждения является украинка.

После начала СВО отелем руководила некая Анжелка Думнич, после чего ее сменила Елена Басулина — уроженка Донецка, которая поддерживает Украину, пишет издание. По его данным, Думнич ранее рассказывала черногорским журналистам, что получила крупный контракт от украинских госорганов на реабилитацию военнослужащих в ее гостинице.

Как утверждает Mash, отель Xanadu был записан на фирму Xanadu Club, которой владеет бывшая жена свердловского вице-губернатора Олега Чемезова.

По информации журналистов, ранее семья уральского чиновника говорила знакомым, что избавилась от бизнеса в Черногории, однако в начале июня Ирина Чемезова публиковала вакансии о поиске сотрудников в гостиницу Xanadu.