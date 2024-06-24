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Mash: 2 пожарных отравились угарным газом при тушении огня во Фрязине

Происшествия

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При тушении пожара на территории НИИ во Фрязине 2 пожарных отравились угарным газом. Одного из них доставили в больницу, сообщает Mash.

Внутри горящего здания обрушились конструкции. Есть вероятность, что может обрушиться кровля. Огнем охвачены 5-8 этажи.

С тушением огня помогают вертолеты Московского авиационного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о погибших в результате пожара.

«На месте работает 12 бригад скорой», — рассказал губернатор.

Огонь в здании распространился на площади в 4000 квадратных метров. В Сети опубликовано видео горящего здания.