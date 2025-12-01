Маньяк с пылевыбивалкой: убийца 8-летней падчерицы получил пожизненное в ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес обвинительный приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным в зверском убийстве 8-летней падчерицы и незаконном хранении взрывных устройств. Два года назад он забил девочку пылевыбивалкой и скалкой, сообщила пресс-служба прокуратуры ДНР.

Трагедия произошла в сентябре 2023 года. В ходе судебного разбирательства было установлено, что между подсудимым и малолетней девочкой, дочерью его сожительницы, произошел конфликт. Во время ссоры отчим избил школьницу с особой жестокостью: он нанес ребенку не менее 50 ударов по голове, туловищу и конечностям, используя пылевыбивалку для ковров и скакалку.

От полученных травм девочка скончалась в медицинском учреждении, куда ее впоследствии доставили фигурант и ее мать.

Также в ходе расследования выяснилось, что в июне 2023 года мужчина незаконно приобрел и хранил взрывные устройства.

С учетом тяжести совершенных преступлений, суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор также предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей.

Тем временем ангарского маньяка Михаила Попкова признали виновным в убийстве еще двух человек, совершенном в 2008 году. Общее число жертв душегуба превысило 90 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

